Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества

8 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мина.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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