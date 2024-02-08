Володимир Зеленский поздравил Президента Ильхама Алиева с победой на президентских выборах

Президент Украины Володимир Зеленский поздравил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с уверенной победой на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает в четверг Day.Az, соответствующую публикацию Володимир Зеленcкий разместил в своем аккаунте в социальной сети Х.

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