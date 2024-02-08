https://news.day.az/officialchronicle/1635634.html Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря и руководителя международной миссии по наблюдению за выборами ТЮРКПА
Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря и руководителя международной миссии по наблюдению за выборами ТЮРКПА
8 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА) Мехмета Сурейю Эра и руководителя международной миссии ТЮРКПА по наблюдению за выборами, члена Великого национального собрания Турции Османа Местена.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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