Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря и руководителя международной миссии по наблюдению за выборами ТЮРКПА

8 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА) Мехмета Сурейю Эра и руководителя международной миссии ТЮРКПА по наблюдению за выборами, члена Великого национального собрания Турции Османа Местена.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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