Игорь Бабушкин направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Губернатор Астраханской области Российской Федерации Игорь Бабушкин направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю уверенной победы на президентских выборах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.