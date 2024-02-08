https://news.day.az/officialchronicle/1635660.html Игорь Бабушкин направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Игорь Бабушкин направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Губернатор Астраханской области Российской Федерации Игорь Бабушкин направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю уверенной победы на президентских выборах.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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