https://news.day.az/officialchronicle/1635673.html Президент Ильхам Алиев принял делегацию членов Великого национального собрания Турции - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял делегацию членов Великого национального собрания Турции - ФОТО
8 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию в составе членов Великого национального собрания Турции во главе с руководителем Азербайджано-турецкой межпарламентской группы дружбы Шамилем Айрымом.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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