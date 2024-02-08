Кандидаты в президенты поздравили Президента Ильхама Алиева с блестящей победой на выборах
8 февраля кандидат в президенты от Партии Народного фронта целостного Азербайджана Гудрат Гасангулиев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от партии Национального фронта - Рази Нуруллаев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев позвонили завоевавшему уверенную победу на внеочередных президентских выборах Президенту Ильхаму Алиеву.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, каждый из кандидатов искренне поздравил Президента Ильхама Алиева с блестящей победой на демократических, прозрачных и справедливых выборах.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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