Сердар Бердымухамедов направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на президентских выборах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.