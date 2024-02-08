Президент Ильхам Алиев: Голосование в Ханкенди имеет большое политическое и символическое значение

Голосование в Ханкенди имеет большое политическое и символическое значение.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, принимая делегацию членов Великого национального собрания Турции, возглавляемую руководителем межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Шамилем Айрымом

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