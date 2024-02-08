https://news.day.az/officialchronicle/1635732.html Девлет Бахчели позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
Девлет Бахчели позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
8 февраля председатель Партии националистического движения Турции Девлет Бахчели позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву и поздравил с победой на президентских выборах, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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