https://news.day.az/officialchronicle/1635734.html Президент Турецкой Республики Северного Кипра позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Турецкой Республики Северного Кипра позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
8 февраля Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Эрсин Татар поздравил главу нашего государства с убедительной победой на президентских выборах, пожелал ему успехов в деятельности во имя развития Азербайджана.
Президент Ильхам Алиев поблагодарил за поздравление.
В ходе телефонного разговора было затронуто значение сотрудничества в рамках Организации тюркских государств, выражена уверенность в дальнейшем расширении этих связей.
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