Президент Турецкой Республики Северного Кипра позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

8 февраля Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Эрсин Татар поздравил главу нашего государства с убедительной победой на президентских выборах, пожелал ему успехов в деятельности во имя развития Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за поздравление.

В ходе телефонного разговора было затронуто значение сотрудничества в рамках Организации тюркских государств, выражена уверенность в дальнейшем расширении этих связей.