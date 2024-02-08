https://news.day.az/officialchronicle/1635740.html Глава региона Иракский Курдистан позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
Глава региона Иракский Курдистан позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
8 февраля глава региона Иракский Курдистан Нечирван Барзани позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Нечирван Барзани передал Ильхаму Алиеву поздравления по случаю победы на президентских выборах, пожелал ему успехов в деятельности.
Глава государства выразил признательность за поздравление.
С удовлетворением вспомнив проведенные встречи, Президент Ильхам Алиев и Нечирван Барзани подчеркнули, что это служит делу расширения сотрудничества.
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