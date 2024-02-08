Руслан Аушев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Первый Президент Республики Ингушетия Российской Федерации, Герой Советского Союза Руслан Аушев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на президентских выборах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите самые искренние поздравления в связи с убедительной победой на выборах Президента Азербайджанской Республики.

Впечатляющие результаты выборов со всей очевидностью свидетельствуют о всенародной поддержке политического и экономического курса государства, проводимого Вами, главной целью которого является укрепление единства и территориальной целостности Азербайджана, проведение продуманной экономической и социальной политики государства, направленной на улучшение социального положения граждан, укрепления мира, безопасности, межнациональных и конфессиональных связей в стране.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, успехов в реализации стоящих задач, мира, благополучия и процветания всему азербайджанскому народу", - говорится в поздравительном письме.