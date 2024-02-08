https://news.day.az/officialchronicle/1635761.html Президент Хорватии поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Хорватии поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Хорватии Зоран Миланович направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю победы на президентских выборах.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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