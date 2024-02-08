https://news.day.az/officialchronicle/1635762.html Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества поздравил Президента Ильхама Алиева
Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества поздравил Президента Ильхама Алиева
Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Хусрав Нозири направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю победы на президентских выборах.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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