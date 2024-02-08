Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества поздравил Президента Ильхама Алиева

Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Хусрав Нозири направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю победы на президентских выборах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.