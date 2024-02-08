https://news.day.az/officialchronicle/1635768.html Президент Межгосударственного совета по авиации поздравила Президента Ильхама Алиева
Президент Межгосударственного совета по авиации поздравила Президента Ильхама Алиева
Президент Межгосударственного совета по авиации Татьяна Анодина направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю победы на президентских выборах.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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