Президент Межгосударственного совета по авиации поздравила Президента Ильхама Алиева

Президент Межгосударственного совета по авиации Татьяна Анодина направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю победы на президентских выборах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.