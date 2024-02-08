Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Национальный лидер туркменского народа, председатель Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю победы на президентских выборах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.