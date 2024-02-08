https://news.day.az/officialchronicle/1635773.html Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Национальный лидер туркменского народа, председатель Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю победы на президентских выборах.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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