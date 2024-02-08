Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес поздравил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает Day.Az, соответствующей публикацией Президент Кубы поделился в своем аккаунте в социальной сети Х.

"Поздравляю Президента Азербайджана Ильхама Алиева с переизбранием, желаю ему успехов в реализации нового мандата, а его народу - благополучия. Еще раз заявляю о готовности и впредь укреплять дружбу и сотрудничество между двумя странами", - говорится в публикации.