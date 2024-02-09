https://news.day.az/officialchronicle/1635815.html Премьер-министр Албании поздравил Президента Ильхама Алиева
Премьер-министр Албании поздравил Президента Ильхама Алиева
Премьер-министр Республики Албания Эди Рама поздравил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах.
Как сообщает Day.Az, Эди Рама поделился публикацией об этом в своем аккаунте в социальной сети "Х".
В публикации говорится: "Передаю искренние поздравления моему дорогому другу Ильхаму Алиеву с очередным подтверждением того, что он является бесспорным лидером дружественного Азербайджана. Азербайджан с его трудолюбивым народом - прекрасная страна, которая под его руководством будет двигаться вперед. С нетерпением жду участия в открытии в скором времени нового посольства Албании в Баку".
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