Премьер-министр Албании поздравил Президента Ильхама Алиева

Премьер-министр Республики Албания Эди Рама поздравил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает Day.Az, Эди Рама поделился публикацией об этом в своем аккаунте в социальной сети "Х".

В публикации говорится: "Передаю искренние поздравления моему дорогому другу Ильхаму Алиеву с очередным подтверждением того, что он является бесспорным лидером дружественного Азербайджана. Азербайджан с его трудолюбивым народом - прекрасная страна, которая под его руководством будет двигаться вперед. С нетерпением жду участия в открытии в скором времени нового посольства Албании в Баку".