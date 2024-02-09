https://news.day.az/officialchronicle/1635821.html Президент Фонда этнического взаимопонимания США поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Фонда этнического взаимопонимания США поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Фонда этнического взаимопонимания США Раввин Марк Шнайер поздравил главу государства Ильхама Алиева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах.
Как сообщает Day.Az, в публикации Марка Шнайера в его аккаунтах в социальной сети в этой связи говорится: "Поздравляю Его превосходительство Президента Ильхама Алиева с переизбранием. Я восхищаюсь моим дорогим другом за его исключительное лидерство в превращении Азербайджана в пространство поддержки межрелигиозного и межкультурного диалога, а также сосуществования в мире, образцовую поддержку Государства Израиль и еврейского народа".
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