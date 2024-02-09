Президент Фонда этнического взаимопонимания США поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Фонда этнического взаимопонимания США Раввин Марк Шнайер поздравил главу государства Ильхама Алиева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает Day.Az, в публикации Марка Шнайера в его аккаунтах в социальной сети в этой связи говорится: "Поздравляю Его превосходительство Президента Ильхама Алиева с переизбранием. Я восхищаюсь моим дорогим другом за его исключительное лидерство в превращении Азербайджана в пространство поддержки межрелигиозного и межкультурного диалога, а также сосуществования в мире, образцовую поддержку Государства Израиль и еврейского народа".