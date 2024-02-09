https://news.day.az/officialchronicle/1635830.html Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ поздравил Президента Ильхама Алиева
Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ поздравил Президента Ильхама Алиева
Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на президентских выборах, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре