Клаудио Кахадо направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Депутат Палаты представителей Федерального конгресса Бразилии, сопредседатель межпарламентской группы дружбы Бразилия-Азербайджан Клаудио Кахадо направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство, уважаемый господин Президент,

Рад искренне поздравить Вас с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики. Международные наблюдатели, а также двое моих коллег из Федерального сената Бразилии, которые отслеживали процесс голосования, подтвердили, что выборы прошли демократично, законно. Верю, что в период Вашего руководства Азербайджаном прогресс страны, ее экономическое и социальное развитие, успехи в различных сферах будут постоянными.

Как сопредседатель межпарламентской группы дружбы в Федеральном конгрессе Бразилии, я приложу все усилия для углубления политического, экономического, культурного сотрудничества, а также межпарламентских связей между нашими странами.

Еще раз поздравляю Вас, господин Президент", - говорится в поздравительном письме.