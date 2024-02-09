Генеральный секретарь ОИС поздравил Президента Ильхама Алиева

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хиссейн Брахим Таха направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство господин Президент,

Для меня честь передать Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю Вашего переизбрания Президентом Азербайджанской Республики.

Рад отметить прочные связи между Азербайджанской Республикой и Организацией исламского сотрудничества. Хочу заверить Вас, что я полон решимости расширять эти отношения во имя общего блага.

Молю всемогущего Аллаха даровать Вашему превосходительству успехи в Ваших благородных усилиях, направленных на развитие Вашей могучей страны.

Господин Президент, прошу принять мое высочайшее почтение", - говорится в поздравительном письме.