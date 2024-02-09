Олег Сторчевой направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Председатель Межгосударственного авиационного комитета Олег Сторчевой направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Многоуважаемый Ильхам Гейдарович.

От имени Межгосударственного авиационного комитета и от меня лично примите искренние поздравления с убедительной победой на внеочередных выборах Президента Азербайджанской Республики.

Эта победа является свидетельством безграничного доверия народа Азербайджана к Вам и проводимому Вами курсу на политическую стабильность и социально-экономическое развитие. Благодаря Вашему руководству Азербайджанская Республика стала одним из самых свободных, правовых и процветающих государств в мире.

Позвольте пожелать Вам дальнейших успехов и новых достижений в Вашей ответственной государственной деятельности на благо развития Азербайджанской Республики", - говорится в поздравительном письме.