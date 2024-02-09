Президент Ильхам Алиев и его сын Гейдар Алиев посетили военные объекты Военно-воздушных сил

9 февраля Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев и его сын Гейдар Алиев посетили военные объекты Военно-воздушных сил и наблюдали за полетом принятых на вооружение ударных БПЛА "Акынджи".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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