Президент ОАЭ поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поздравил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила газета Emarat Al Youm.

В публикации говорится: "Поздравляю Президента Ильхама Алиева с победой на последних президентских выборах, желаю ему успехов в деятельности во имя дальнейшего развития Азербайджана. Я с нетерпением ожидаю продолжения совместной работы с ним в целях укрепления двусторонних отношений и расширения базы взаимных интересов на благо наших стран и народов".