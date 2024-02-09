https://news.day.az/officialchronicle/1635922.html Президент ОАЭ поздравил Президента Ильхама Алиева - ФОТО
Президент ОАЭ поздравил Президента Ильхама Алиева - ФОТО
Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поздравил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила газета Emarat Al Youm.
В публикации говорится: "Поздравляю Президента Ильхама Алиева с победой на последних президентских выборах, желаю ему успехов в деятельности во имя дальнейшего развития Азербайджана. Я с нетерпением ожидаю продолжения совместной работы с ним в целях укрепления двусторонних отношений и расширения базы взаимных интересов на благо наших стран и народов".
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