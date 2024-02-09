https://news.day.az/officialchronicle/1635930.html Махмуд Аббас направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Махмуд Аббас направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Государства Палестина, председатель Исполнительного комитета Организации Освобождения Палестины Махмуд Аббас направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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