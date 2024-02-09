Король Бахрейна поздравил Президента Ильхама Алиева

Король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа поздравил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с уверенной победой на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает в пятницу Day.Az, информацию об этом распространило Бахрейнское информационное агентство (BNA).

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