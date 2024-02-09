https://news.day.az/officialchronicle/1636021.html Генеральный секретарь СВМДА поздравил Президента Ильхама Алиева
Генеральный секретарь СВМДА поздравил Президента Ильхама Алиева
Генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрат Сарыбай направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю победы на президентских выборах, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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