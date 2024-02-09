Генеральный секретарь Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ и его заместитель поздравили Президента Ильхама Алиева
Генеральный секретарь Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий и заместитель генерального секретаря Айдын Джафаров направили Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю победы на президентских выборах, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Глубокоуважаемый господин Президент!
От имени Секретариата Совета Межпарламентской ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств поздравляем Baс с избранием на пост Президента Азербайджанской Республики.
Ваша уверенная победа на президентских выборах ярко свидетельствует о высоком доверии граждан и единодушной поддержке со стороны азербайджанского народа.
Убеждены, Ваша деятельность будет и впредь способствовать благополучию и процветанию Азербайджана, укреплению его авторитета во всем мире.
Желаем Вам, выдающемуся государственному деятелю, доброго здоровья и дальнейшей плодотворной работы на этом ответственном посту", - говорится в письме.
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