Генеральный секретарь Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ и его заместитель поздравили Президента Ильхама Алиева

Генеральный секретарь Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий и заместитель генерального секретаря Айдын Джафаров направили Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю победы на президентских выборах, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Глубокоуважаемый господин Президент!

От имени Секретариата Совета Межпарламентской ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств поздравляем Baс с избранием на пост Президента Азербайджанской Республики.

Ваша уверенная победа на президентских выборах ярко свидетельствует о высоком доверии граждан и единодушной поддержке со стороны азербайджанского народа.

Убеждены, Ваша деятельность будет и впредь способствовать благополучию и процветанию Азербайджана, укреплению его авторитета во всем мире.

Желаем Вам, выдающемуся государственному деятелю, доброго здоровья и дальнейшей плодотворной работы на этом ответственном посту", - говорится в письме.