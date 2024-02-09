Аккан Сувер направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Председатель Фонда стратегических и социальных исследований Группы Мармара Аккан Сувер направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю победы на президентских выборах, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент.

Фонд Группы Мармара от имени гражданского общества Турции поздравляет Ваше превосходительство с большой победой, одержанной на проведенных в Азербайджане президентских выборах.

Нынешние выборы являются новым эпосом демократии после Карабахского эпоса, автором которого Вы являетесь.

Мы придаем значение этим выборам, так как эти важные для Азербайджана выборы одновременно стали наглядным примером стабильности, солидарности, единства и для тюркского мира.

Еще раз поздравляем Ваше превосходительство", - говорится в письме.