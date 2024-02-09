https://news.day.az/officialchronicle/1636053.html Садыр Жапаров направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Садыр Жапаров направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю победы на президентских выборах, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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