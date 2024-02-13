Президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, председатель Международного совета российских соотечественников направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, председатель Международного совета российских соотечественников Гасан Мирзоев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

От имени Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, Гильдии российских адвокатов, Российского университета адвокатуры и нотариата имени Г.Б.Мирзоева и от себя лично сердечно поздравляю Вас с убедительной победой на выборах Президента Азербайджанской Республики!

Итоги всенародного голосования стали ярким свидетельством полного доверия к Вашему курсу многопрофильных реформ и признания Ваших заслуг в деле обеспечения национального единства, территориальной целостности и динамичного развития государства.

Под Вашим эффективным руководством Азербайджан уверенно идет вперед по пути масштабных политических, экономических реформ и преобразований, повышения социального благосостояния населения и активно участвует в решении актуальных международных и региональных проблем. Нас радует, что между Азербайджаном и Россией, между главами двух государств установились доверительные отношения, основанные на взаимном уважении, понимании и поддержке. Отношения российского и азербайджанского народов имеют давнюю историю и прошли испытание временем. Мосты дружбы между двумя народами прочны и нерушимы. Они построены на общих культурных и исторических ценностях, а также на тесных экономических и политических связях.

Отрадно, что Вы являетесь достойным продолжателем Вашего отца - гениального сына азербайджанского народа Гейдара Алиева, сохраняя заложенные им лучшие тенденции развития Азербайджана. Я, как соотечественник, горжусь этим.

Пусть энергия, бодрость и сила духа остаются с Вами на долгие годы. Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, долгих лет жизни, успехов в Вашей государственной деятельности и новых свершений на благо народа Азербайджана", - говорится в письме.