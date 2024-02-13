Генеральный секретарь Всемирной туристской организации поздравил Президента Ильхама Алиева

Генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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