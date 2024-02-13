https://news.day.az/officialchronicle/1637055.html Генеральный секретарь Всемирной туристской организации поздравил Президента Ильхама Алиева
Генеральный секретарь Всемирной туристской организации поздравил Президента Ильхама Алиева
Генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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