Президент ОАЭ направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахайян направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство.

Рад передать Вашему превосходительству искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашей победы на выборах Президента Азербайджанской Республики.

Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, правительству и народу дружественной Азербайджанской Республики - прогресса и процветания", - говорится в поздравлении.