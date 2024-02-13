Эмир Дубая поздравил Президента Ильхама Алиева

Вице-президент, премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов и Эмир Дубая Шейх Мухаммад бин Рашид Аль Мактум направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.