Дмитрий Медведев поздравил Президента Ильхама Алиева

Председатель Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Искренне поздравляю Вас с убедительной победой на внеочередных выборах Президента Азербайджанской Республики.

Итоги голосования наглядно свидетельствуют о признании Ваших заслуг перед Азербайджаном, однозначной поддержке проводимого Вами курса на повышение благосостояния населения, укрепление международного авторитета страны.

Ваш личный вклад в развитие многогранного сотрудничества между Россией и Азербайджаном сложно переоценить. Убежден, что дальнейшее всестороннее наращивание союзнического взаимодействия отвечает интересам наших народов, служит укреплению безопасности в Закавказье и в Каспийском регионе.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, новых свершений, а гражданам Азербайджана - благополучия и процветания", - говорится в письме.