https://news.day.az/officialchronicle/1637195.html Бывший президент Монтенегро направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Бывший президент Монтенегро направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Бывший президент Монтенегро, член Международного центра Низами Гянджеви Мило Джуканович направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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