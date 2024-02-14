https://news.day.az/officialchronicle/1637201.html Председатель РНП Турции направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Председатель РНП Турции направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Председатель Республиканской народной партии (РНП) Турции Озгюр Озал направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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