Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения
14 февраля после церемонии инаугурации Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили в Аллее почетного захоронения могилу архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и почтили его память.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства и Первая леди возложили цветы к могиле великого лидера.
Затем Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложили к ее могиле цветы.
Цветы были возложены и на могилы известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева.
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