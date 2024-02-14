https://news.day.az/officialchronicle/1637206.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Аллею шехидов
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Аллею шехидов
14 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Шехидляр хиябаны, являющееся священным местом для нашего народа.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, почтив светлую память героических сынов и дочерей Родины, погибших в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Азербайджана, глава государства и Первая леди возложили цветы к мемориалу "Вечный огонь".
Президент Ильхам Алиев и члены его семьи посмотрели панораму столицы Баку.
Затем было сделано фото на память.
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