Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Аллею шехидов

14 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Шехидляр хиябаны, являющееся священным местом для нашего народа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, почтив светлую память героических сынов и дочерей Родины, погибших в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Азербайджана, глава государства и Первая леди возложили цветы к мемориалу "Вечный огонь".

Президент Ильхам Алиев и члены его семьи посмотрели панораму столицы Баку.

Затем было сделано фото на память.