14 февраля Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об исполнении полномочий членов Кабинета Министров Азербайджанской Республики.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, учитывая подачу в отставку Кабинета Министров в соответствии со статьей 116 Конституции Азербайджанской Республики, Президент Ильхам Алиев этим распоряжением возложил исполнение полномочий членов Кабинета Министров Азербайджанской Республики до формирования нового состава Кабинета Министров на прежний состав Кабинета Министров.