Заместитель генерального секретаря ООН направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Заместитель генерального секретаря ООН и исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана Армида Салсия Алишахбана направила поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется

С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.