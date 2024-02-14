https://news.day.az/officialchronicle/1637289.html Заместитель генерального секретаря ООН направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Заместитель генерального секретаря ООН направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Заместитель генерального секретаря ООН и исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана Армида Салсия Алишахбана направила поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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