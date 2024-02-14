Председатель Собрания депутатов города Дербента Российской Федерации поздравил Президента Ильхама Алиева

Председатель Собрания депутатов города Дербента Российской Федерации Гасан Мирзоев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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