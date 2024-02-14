https://news.day.az/officialchronicle/1637290.html Председатель Собрания депутатов города Дербента Российской Федерации поздравил Президента Ильхама Алиева
Председатель Собрания депутатов города Дербента Российской Федерации поздравил Президента Ильхама Алиева
Председатель Собрания депутатов города Дербента Российской Федерации Гасан Мирзоев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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