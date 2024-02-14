https://news.day.az/officialchronicle/1637293.html Председатель комиссии по правам человека СНГ направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Председатель комиссии по правам человека СНГ направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Председатель комиссии по правам человека Содружества Независимых Государств, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова направила поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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