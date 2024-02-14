Председатель комиссии по правам человека СНГ направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Председатель комиссии по правам человека Содружества Независимых Государств, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова направила поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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