https://news.day.az/officialchronicle/1637294.html Президент Евразийского еврейского конгресса направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Евразийского еврейского конгресса направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Евразийского еврейского конгресса Михаил Мирилашвили направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре