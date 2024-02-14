Президент Евразийского еврейского конгресса направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Евразийского еврейского конгресса Михаил Мирилашвили направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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