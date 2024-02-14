https://news.day.az/officialchronicle/1637300.html Президент Ильхам Алиев: Источником всех достижений является азербайджанский народ
Президент Ильхам Алиев: Источником всех достижений является азербайджанский народ
Все обещания, данные мною в 2003 году, были выполнены.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 14 февраля на церемонии инаугурации.
"Источником всех достижений являются азербайджанский народ, его доверие ко мне и способность объединиться вокруг единой цели. Мы действительно доказали всему миру, что мы - великий народ", - отметил также глава государства.
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