Президент Ильхам Алиев: Армения, похоже, забыла итоги Второй Карабахской войны

В поствоенный период мы продемонстрировали свою принципиальную позицию по всем вопросам. Было заявлено, что армянская сторона должна выполнить все взятые на себя обязательства.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 14 февраля на церемонии инаугурации.

Подчеркнув, что со временем мы вновь стали свидетелями очередных территориальных претензий к нам, и они снова не желают отказываться от своих грязных дел, глава государства отметил: "Армения, похоже, забыла итоги Второй Карабахской войны. А может быть, кто-то наущал их и вовсе не выполнять эти обязательства".