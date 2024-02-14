https://news.day.az/officialchronicle/1637305.html Президент Ильхам Алиев: Сейчас начинается новая эпоха, у которой будут великие достижения
Президент Ильхам Алиев: Сейчас начинается новая эпоха, у которой будут великие достижения
Сейчас начинается новая эпоха. Мы вступаем в эту эпоху с чистой совестью, гордо поднятой головой. У этого периода будут великие достижения.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 14 февраля на церемонии инаугурации.
Напомнив, что все поставленные до сих пор задачи выполнены, глава государства сказал: "Очень позитивная атмосфера, царящая в азербайджанском обществе, еще больше усиливает нас. Нашей целью всегда был сильный Азербайджан".
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