Президент Ильхам Алиев: Сейчас начинается новая эпоха, у которой будут великие достижения

Сейчас начинается новая эпоха. Мы вступаем в эту эпоху с чистой совестью, гордо поднятой головой. У этого периода будут великие достижения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 14 февраля на церемонии инаугурации.

Напомнив, что все поставленные до сих пор задачи выполнены, глава государства сказал: "Очень позитивная атмосфера, царящая в азербайджанском обществе, еще больше усиливает нас. Нашей целью всегда был сильный Азербайджан".