https://news.day.az/officialchronicle/1637325.html Президент Ильхам Алиев: Мы и впредь будем предпринимать шаги по созданию гражданского общества в Азербайджане
Президент Ильхам Алиев: Мы и впредь будем предпринимать шаги по созданию гражданского общества в Азербайджане
Мы и впредь будем предпринимать шаги по созданию гражданского общества в Азербайджане.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 14 февраля на церемонии инаугурации.
Отметив, что солидарность азербайджанского народа является одним из наших основных успехов, глава государства добавил: "Блестящая Победа во Второй Карабахской войне еще раз показала, что азербайджанский народ - великий народ... Свой ценный вклад в эту Победу, в эту историческую Победу внес каждый народ, проживающий в нашей стране".
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