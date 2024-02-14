Президент Ильхам Алиев: Реформы в экономической сфере создали в Азербайджане совершенно новый инвестиционный климат

Реформы, проводимые в экономической сфере, сегодня уже создали в Азербайджане совершенно новый инвестиционный климат.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 14 февраля на церемонии инаугурации.

Глава государства подчеркнул, что если в прежние годы инвестиции вкладывались больше в нефтегазовую отрасль, то сегодня инвестиции, вкладываемые в ненефтяной сектор, составляют миллиарды долларов.

"Достигнутые соглашения, подписанные контракты в ближайшие несколько лет так себя проявят, скачок будет таким большим, что это увидят все", - сказал Президент Ильхам Алиев.